-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الصحة يستقبل نظيرته الأرجنتينية لبعث ديناميكية تعاون جديدة بين البلدين

الشروق أونلاين
  • 62
  • 0
وزير الصحة يستقبل نظيرته الأرجنتينية لبعث ديناميكية تعاون جديدة بين البلدين
جانب من اللقاء

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، الأحد، بالجزائر العاصمة، وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيتسوتي، لتعزيز سبل العلاقات والشراكة مع بعث ديناميكية تعاون جديدة بين البلدين.

وأكد سايحي حسب بيان وزارة الصحة أن “الأرجنتين تعد أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية والتي تعول على توسيع مجالات التعاون والشراكة معها خاصة في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية”.

ويكون ذلك بإقامة مشاريع استثمارية ودعمها في إطار شراكة مربحة للطرفين. مع خلق القيمة المضافة بما يضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين الجزائر والأرجنتين خاصة في مجال التكوين.

وأفاد ذات البيان أن الوزير أكد لكارلا الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية في مجال الطب النووي. حيث استعرض في سياق حديثه الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية.

وأيدت فيتسوتي رغبة الجزائر في إقامة صناعة صيدلانية تكون كفيلة بضمان تغطية الإنتاج المحلي. من خلال إقامة استثمارات جزائرية – أرجنتينية خاصة في ظل الفرص الهامة والكبيرة المتاحة حاليا بين البلدين، حسب البيان نفسه.

مقالات ذات صلة
“الأميار” ملزمون بالأشغال المبكرة لتنقية البالوعات

“الأميار” ملزمون بالأشغال المبكرة لتنقية البالوعات

حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 29 ولاية

حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 29 ولاية

الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحذر من مخاطر التقلبات الجوية

الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحذر من مخاطر التقلبات الجوية

القنصل العام للجزائر بجدة: مجندون لضمان المرافقة اللازمة لحجاجنا

القنصل العام للجزائر بجدة: مجندون لضمان المرافقة اللازمة لحجاجنا

24 مليون كتاب “مزدوج” تحت مجهر الوزارة

24 مليون كتاب “مزدوج” تحت مجهر الوزارة

النقل البحري: تمديد آجال تعويض التذاكر

النقل البحري: تمديد آجال تعويض التذاكر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد