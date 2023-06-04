وزير الصحة يستقبل نظيرته الأرجنتينية لبعث ديناميكية تعاون جديدة بين البلدين

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، الأحد، بالجزائر العاصمة، وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيتسوتي، لتعزيز سبل العلاقات والشراكة مع بعث ديناميكية تعاون جديدة بين البلدين.

وأكد سايحي حسب بيان وزارة الصحة أن “الأرجنتين تعد أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية والتي تعول على توسيع مجالات التعاون والشراكة معها خاصة في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية”.

ويكون ذلك بإقامة مشاريع استثمارية ودعمها في إطار شراكة مربحة للطرفين. مع خلق القيمة المضافة بما يضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين الجزائر والأرجنتين خاصة في مجال التكوين.

وأفاد ذات البيان أن الوزير أكد لكارلا الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية في مجال الطب النووي. حيث استعرض في سياق حديثه الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية.

وأيدت فيتسوتي رغبة الجزائر في إقامة صناعة صيدلانية تكون كفيلة بضمان تغطية الإنتاج المحلي. من خلال إقامة استثمارات جزائرية – أرجنتينية خاصة في ظل الفرص الهامة والكبيرة المتاحة حاليا بين البلدين، حسب البيان نفسه.