-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير الصحة يستقبل وفدا من رجال الأعمال الأتراك

الشروق أونلاين
  • 72
  • 0
وزير الصحة يستقبل وفدا من رجال الأعمال الأتراك

إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء، وفدا من رجال الأعمال الأتراك، حيث تم التطرق لأهمية فرص الإستثمار وسبل تعزيزها.

وجاء في بيان للوزارة “في مستهل اللقاء، أشاد الطرفان بمستوى علاقات الأخوة والصداقة و التعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات وخاصة الصحة، مؤكدين على وجود مشاريع من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الطرفين”.

واستمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأتراك الممكن تجسيدها بين القطاع العمومي والخاص التركي و الجزائري سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة تتماشي والطابع الحالي الذي تتميز به مختلف المستشفيات الكبرى في دول العالم أو من خلال تقديم تجارب الطرف التركي في المجال الطبي والوقوف على كيفية دعم البلدين خاصة في مجالات تكوين الكفاءات والقدرات الجزائرية وخلق شراكة فعلية في أهم التخصصات ومنها زرع النخاع العظمي ،جراحة العمود الفقري، التصوير الإشعاعي وجراحة الأورام .

وفي هذا السياق،نوه  الوزير بالمستوى الذي وصل إليه الطب في تركيا سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بعملية التكفل بالمرضى، مؤكدا على ضرورة إقامة شراكة حقيقية من خلال إستغلال كل فرص المتاحة في ظل الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، معربا عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية وفق مبدأ المنفعة المتبادلة.

مقالات ذات صلة
بالصور.. والي العاصمة الجديد يعلن الحرب على البنايات غير الشرعية

بالصور.. والي العاصمة الجديد يعلن الحرب على البنايات غير الشرعية

مقتل 3 أشخاص في حادث مرور بتمنراست

مقتل 3 أشخاص في حادث مرور بتمنراست

فتح وكالة للبنك الخارجي على الحدود الجزائرية- الليببة

فتح وكالة للبنك الخارجي على الحدود الجزائرية- الليببة

مدير سونلغاز يكشف عن مخطط لمواجهة الطلب في صيف 2022

مدير سونلغاز يكشف عن مخطط لمواجهة الطلب في صيف 2022

تحقيقات صادمة حول ملح الجزائريين

تحقيقات صادمة حول ملح الجزائريين

أساتذة وإداريون مسؤولون عن غزو كورونا المدارس

أساتذة وإداريون مسؤولون عن غزو كورونا المدارس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد