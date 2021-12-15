وزير الصحة يستقبل وفدا من رجال الأعمال الأتراك

إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء، وفدا من رجال الأعمال الأتراك، حيث تم التطرق لأهمية فرص الإستثمار وسبل تعزيزها.

وجاء في بيان للوزارة “في مستهل اللقاء، أشاد الطرفان بمستوى علاقات الأخوة والصداقة و التعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات وخاصة الصحة، مؤكدين على وجود مشاريع من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الطرفين”.

واستمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأتراك الممكن تجسيدها بين القطاع العمومي والخاص التركي و الجزائري سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة تتماشي والطابع الحالي الذي تتميز به مختلف المستشفيات الكبرى في دول العالم أو من خلال تقديم تجارب الطرف التركي في المجال الطبي والوقوف على كيفية دعم البلدين خاصة في مجالات تكوين الكفاءات والقدرات الجزائرية وخلق شراكة فعلية في أهم التخصصات ومنها زرع النخاع العظمي ،جراحة العمود الفقري، التصوير الإشعاعي وجراحة الأورام .

وفي هذا السياق،نوه الوزير بالمستوى الذي وصل إليه الطب في تركيا سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بعملية التكفل بالمرضى، مؤكدا على ضرورة إقامة شراكة حقيقية من خلال إستغلال كل فرص المتاحة في ظل الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، معربا عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية وفق مبدأ المنفعة المتبادلة.