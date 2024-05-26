وزير الصحة يشارك في أشغال المكتب التنفيذي الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب

يشارك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الاحد، في أشغال المكتب التنفيذي الـ 60 لمجلس وزراء الصحة العرب.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة، فقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب والتي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك في مجال الصحة.

للإشارة، تم عقد هذا الاجتماعن على هامش انعقاد الجمعية العالمية للصحة في دورتها الـ 77 بالعاصمة السويسرية “جنيف”.