وزير الصحة يطمئن: جاهزون لحماية الجزائريين من جدري القردة

حذّر من الانسياق وراء شبكات التواصل الاجتماعي

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، السبت بالجزائر العاصمة، أن الوزارة بأطقمها الطبية المتخصصة في الأمراض المعدية، “مجندة” لضمان الحماية للمواطنين في حالة ظهور مرض جدري القردة.

وأوضح وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش الأيام الطبية -الجراحية الخامسة للمؤسسة الاستشفائية “سليم زميرلي” بالحراش، المتخصصة في الصدمات والرضوض، “أن الوزارة بأطقمها الطبية المتخصصة في الأمراض المعدية مجندة، وفي أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ في حالة ظهور مرض جدري القردة بالجزائر”، مضيفا أنه “لا داعي للانسياق وراء ما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي في هذا المجال”.

كما طمأن بن بوزيد المواطنين “بعدم ظهور أي حالة بالجزائر”، وأن الحالات التي ظهرت بأوروبا هي “حالات محلية بالرغم من أن المرض ينتشر على الخصوص بالدول الإفريقية التي لها علاقة بالاتصال المباشر بالقردة”.

وبخصوص انتقال العدوى الناجمة عن هذا المرض الذي وصفه بـ”الجديد”، أوضح الوزير إلى أن جدري القردة “يتنقل عن طريق الهواء ولا ينتشر بسرعة”، مؤكدا بأن الوزارة قد “اتخذت الاحتياطات اللازمة من خلال تنصيب خلية ستتابع الوضعية عبر العالم”، مضيفا أن الوضعية الحالية “لا تستدعي للقلق”. كما قال أنه “من المرجح الرجوع إلى التلقيح في حالة ظهور المرض بالجزائر”.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الوضعية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بالجزائر، معبرا عن ارتياحه لاستقرارها، مؤكدا أنه بالرغم من عدم تسجيل حالات وفاة خلال الأشهر الفارطة، يبقى احترام الإجراءات الوقائية ضروري، ما دامت المنظمة العالمية للصحة “لم تعلن بعد عن تلاشي الفيروس”.