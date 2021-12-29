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الجزائر

وزير الصحة يعلن التكفل بالطفل صولي ابراهيم

الشروق أونلاين
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وزير الصحة يعلن التكفل بالطفل صولي ابراهيم
ح.م
الطفل صولي ابراهيم في المستشفى

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بنقل الطفل صولي ابراهيم الذي يعاني من مرض نادر من ولاية بسكرة إلى مستشفى “بارني” لتلقي الإسعافات الأولية في انتظار نقله إلى الخارج.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أنه “بأمر من وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، قامت وزارة الصحة بنقل الطفل صولي ابراهيم الذي يعاني من مرض نادر من ولاية بسكرة إلى المركز الإستشفائي الجامعي نفيسة حمود -بارني سابقا- بالعاصمة  أين تلقى الإسعافات الأولية اللازمة”.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت  الإجراءات الإدارية لنقله للعلاج في الخارج للتكفل التام بحالته الصحية.

ويعاني الطفل ابراهيم منذ 5 سنوات من مرض نادر لم يتمكن الأطباء من تشخيصه، يتمثل في نزيف دموي عبر كل أنحاء جسده.

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