وزير الصحة يعلن تقديم مساعدات لفلسطين

بالإضافة إلى توفير الإحتياجات الصحية

أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، تقديم مساعدات مادية للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى توفير الإحتياجات الصحية، وهذا جراء العدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وجاء تصريح بن بوزيد حسب بيان للوزارة خلال مشاركته، عبر تقنية التحاضر المرئي، في اجتماع الدورة العادية 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد يوم الأحد 23 ماي، برئاسة تونس.

وتناول الإجتماع عدد من القضايا تتصدرها الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على المنظومة الصحة العربية بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني والصحي للفلسطينيين.

وفي هذا الصدد،أكدّ وزير الصحة، “تضامن الجزائر الكامل، حكومة وشعبا، مع أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على توفير الاحتياجات الصحية بدعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عاجل.

كما صرّح الوزير حسب المصدر ذاته أنّ “الجزائر ستقدم دعما ماديا لفلسطين الشقيقة”.