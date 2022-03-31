وزير الصحة يعلن عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالتوحّد

أشرف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد صباح الخميس، على الإطلاق الرسمي لموقع إلكتروني خاصّ بالتوحّد.

جاء ذلك في خلال إحياء اليوم العالمي للتحسيس حول التوحّد، حسب ما ذكره بيان لوزارة الصحة.

وكانت مراسم إحياء اليوم العالمي مناسبة للإعلان عن الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالتوحّد.

وقال بن بوزيد في كلمته بالمناسبة إنّ التوحّد “يحظى باهتمام متزايد في الجزائر”. مشيرا إلى إنشاء اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتكفّل بالتوحد (CNIA) منذ 18 جويلية 2016.

وقد أنجز الموقع الإلكتروني الخاص بالتوحّد في الجزائر، من قبل فريق من المتخصّصين من الجزائر وفرنسا و بلجيكا. بدعم من “Expertise-Franceّ” في إطار مشروع الشراكة “+Profas C”.