وزير الصحة يكرّم أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء الثلاثاء، على تكريم أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا. تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال فترة الجائحة.

وتتكوّن اللجنة العلمية من خبراء في عدّة تخصصات، خاصة في مجال الأمراض المعدية. وقد تولّت مهام تنظيم ندوات صحفية يومية لإطلاع الرأي العام على تطوّرات الوضع الصحي والإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير أعرب خلال حفل التكريم عن “بالغ شكره وامتنانه لأعضاء اللجنة، مشيدا بما قدموه من تضحيات وعمل متواصل وتوجيهات علمية ساهمت بشكل ملحوظ في حماية الصحة العمومية وضمان استقرار الوضع الوبائي”.

كما أكد الوزير أن “مهام اللجنة العلمية تبقى متواصلة لتقديم استشارات علمية، أو التعامل مع أي طارئ صحي محتمل”. مشدّدا على “أهمية الدور المحوري للخبراء في تطوير القطاع الصحي”.

قبل أن يدعو في ذات السياق إلى “تعزيز البحث العلمي، وتكوين الكفاءات الطبية. للتصدي للتحديات الصحية المستقبلية”. مشيرا إلى أن “تجربة الجزائر في مواجهة الجائحة، شكّلت نموذجا ناجحا في التنسيق بين مختلف القطاعات”.

من جهتهم، عبّر أعضاء اللجنة العلمية عن “امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء مهامهم بكل تفان ومسؤولية”، يضيف ذات البيان.