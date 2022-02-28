وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن “المستشفى الألماني-القطري” بالجزائر

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد يوم الإثنين في حديث للإذاعة الوطنية، عن وجود دراسات لإنجاز قطب صحّي عالمي في الجزائر. بالشراكة مع ألمانيا وقطر.

بن بوزيد قال لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، للحديث عن استحداث الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة إنّ:”القطب الصحي الذي سينجز في الجزائر ، سيحتوي على مستشفى قطب من أكبر المستشفيات. بالإضافة إلى أجنحة للبحث والعديد من الفروع”.

وقال وزير الصحة:” سيكون لهذا المستشفى القطب دور في تقليص فاتورة توجيه المرضى للعلاج في الخارج”. وأضاف:”حتى إذا تطلب الأمر اللجوء إلى خبرة طبيب أخصائي من الخارج، فسيكون بالإمكان استضافته في المستشفى الجزائري”.

وفي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم الأحد، أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ “حماية الأمن الصحي أولوية، ينبغي أن تكون مهمة مشتركة، بين مختلف الفاعلين ومن زوايا مختلفة”.

كما أوصى رئيس الجمهورية في ذات لسياق، بإيجاد “صيغ جديدة للتعاون في مجال التكفل الطبي ببعض الحالات، التي يصعب علاجها. وهذا من خلال، استقدام أطباء ضمن بعثات طبية من دول متطورة جدا. لاستفادة أكبر عدد من المرضى واكتساب الخبرة”.

رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة

من جهة أخرى، اعتبر الوزير في حديثه أنّ “استحداث الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة من شأنه تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.

وقال بن بوزيد:”رقمنة قطاع الصحة ستسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدّمة على مستوى كل المستشفيات. مع إعطاء نظرة صحيحة وشاملة ويومية على القطاع”.

وأضاف:”رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة الذي يعتبر أساس التنمية”. مؤكدا أنّ قرار إنشاء الوكالة الخاصة بالرقمنة جاء “تطبيقا لتوجيهاته. إيمانا منه بأنه لا يمكن التقدُّم خطوة إلى الأمام دون رقمنة القطاع”.

وستتولى الوكالة المشكّلة من مدير عام ومجلس إداري وعلمي، مهام مراقبة وتسير قطاع الصحة. “وستسمح بالتنسيق بين مختلف المصالح. لتقليص المصاريف مع تحسين نوعية العمل”، يوضح بن بوزيد.

وتابع بن بوزيد يقول:”قطاع الصحة في خدمة المواطن. والرقمنة ستسهّل من مهمة مستخدمي القطاع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث سيتمكّن الأطباء من متابعة ملفات المرضى وبياناتهم على مستوى أي مستشفى”.