كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أن نسبة التلقيح وطنيا بلغت 28 بالمئة على المستوى الوطني، رغم الكم الهائل من اللقاحات المتوفرة.

وأكد بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة أن نسبة 28 بالمئة تشمل فقط الأشخاص فوق 18 سنة، بينما اذا تم احتساب جميع المواطنين فلن تتعدى 10 أو 11 بالمئة.

واعتبر المتحدث ذاته أن نسبة التلقيح في الجزائر تبقى ضعيفة وإقبال المواطنين عليها قليل، رغم الحملات التحسيسية والتوعية التي تنظمها المصالح المعنية.

وفي هذا الصدد، تساءل بن بوزيد عن السبب الذي يدفع بالجزائريين إلى العزوف عن عملية التلقيح، بينما يتلقون لقاحات أخرى في حال سفرهم للخارج أو خلال تأدية مناسك الحج والعمرة.

مدير باستور يكشف آخر أرقام حملة التلقيح بالجزائر

وفي 7 سبتمبر 2021، قال فوزي درار مدير معهد باستور، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في الجزائر بلغ أكثر من 8 ملايين شخص، وأن حملة التلقيح الكبرى التي انطلقت قبل أيام ليست في المستوى المطلوب.

وأكد درار في حوار مع إذاعة البهجة، إنه إلى غاية مساء الإثنين تلقى 8 ملايين و300 ألف جزائري لقاح كورونا منهم مليونين تلقوا جرعتين و6 ملايين جرعة واحدة.

وحسب نفس المتحدث، فإن وتيرة التلقيح منذ إطلاق الحملة الكبرى للتلقيح نتائجها “متباينة” ولكنها ليست في المستوى المطلوب خاصة خلال اليومين الأخيرين.

وحسب درار فالمواطنون مدعوون إلى الإقبال على التلقيح تجنبا لتكرار الوضع الصحي الخطير الذي عاشته الجزائر خلال الموجة الثالثة مستقبلا، وأن اللقاح متوفر والجزائر تتوفر حسبه حاليا على 18 مليون جرعة من مختلف اللقاحات.

وزير الصحة: أكثر من 7.4 مليون شخص تقلوا التلقيح إلى غاية 1 سبتمبر

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء، أن أكثر من 7.4 مليون شخص تقلو التلقيح لحد الآن، مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة هو الوصول إلى تلقيح 70 بالمائة من المواطنين قبل نهاية السنة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “التقى وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الأربعاء 1 سبتمبر2021 بمقر الوزارة, مع أعضاء من مديرية الصحة لولاية الجزائر ورؤساء مصالح المجالس الطبية والعلمية للمؤسسات الإستشفائية على مستوى العاصمة للحديث عن الخريطة الصحية لولاية الجزائر تحضيرا لأكبر عملية تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 والتي ستنطلق خلال ثلاث أيام القادمة وتستمر إلى غاية 11 سبتمبر 2021.”

وقصد إنجاح هذه العملية، شدد الوزير على ضرورة تجنيد مستخدمي قطاع الصحة إضافة إلى المجتمع المدني بالتنسيق مع الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات من خلال تسخير عدد معتبر من الحافلات المجهزة بأطقم طبية ومختلف الوسائل الخاصة بعملية التلقيح.

كما كشف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن التلقيح يستفيد منه كل الفئات العمرية، معلنا عن تكثيف حملات التلقيح تزامنا مع الدخول الإجتماعي سواء على المستويات.

إلى ذلك فان حملة التلقيح الوطنية التي تعول وزارة الصحة على نجاحها ستعرف مشاركة أسلاك الجيش الوطني الشعبي، الأمن الوطني والحماية المدنية، من خلال تنصيب حافلات متنقلة على مستوى عدد من الحواجز الأمنية الثابثة.

كما شدد وزير الصحة على ضرورة المواصلة في عمليات التوعية والتحسيس خلال هذه الأيام عن طريق المطويات والإشهار داخل الحافلات إضافة إلى المرافقة الإعلامية والتغطيات المتواصلة لهذه المبادرة التي ستكون نتائجها مثمرة.