وزير الصحة ينصب علي عون مديرا عاما للصيدلية المركزية

نصّب وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، علي عون مديرا عاما للصيدلية المركزية للمستشفيات خلفا للدكتورة فاطمة واكتي.

وخلال حفل تسليم المهام الذي أقيم بمقر الصيدلية المركزية للمستشفى بحضور إطارات من الإدارة المركزية والصيدلية المركزية للمستشفيات، شكر الوزير الدكتورة فاطمة واكتي على كل المجهودات التي بذلتها منذ توليها هذا المنصب وخاصة خلال هذه الأزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد-19.

وأسدى الوزير، جملة من التوجيهات تصب في مجملها على ضرورة تظافر وتوحيد الجهود من أجل النهوض بالقطاع، من خلال تحسين ظروف التكفل الصحي بالمواطنين والوصول إلى نظام صحي يلبي كافة احتياجاتهم.

من جهته، أعرب المدير العام الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات عن شكره لأعلى السلطات في البلاد على الثقة التي وضعوها في شخصه، كما أعرب عن استعداده و التزامه الكامل للعمل وفق خريطة طريق الإدارة المركزية لوزارة الصحة.