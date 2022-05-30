وزير الصحة يهدّد المسؤولين “المتقاعسين” بإجراءات ردعية

هدّد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد باتخاذ “إجراءات ردعية” في حقّ كل مسؤول متقاعس، في أشغال تجهيز و استلام منشآت القطاع المخصّصة للاستعجالات الطبية”.

جاء ذلك، في لقاء تقييمي دوري عقده الوزير مع مدراء الصحة الولائيين، ومسيّري المؤسسات الاستشفائية.

وحسب بيان للوزارة، فقد “أبدى بن بوزيد عدم رضاه عن بعض مصالح الاستعجالات، كما هو الأمر في مستشفى عنابة”.

كما شدّد في حديثه على “تحسين المرافق الصحية، و ضرورة الإسراع في وتيرة تسليم المنشآت المنجزة”.

“وجّدد الوزير ضرورة تطبيق تعليماته كاملة، وإلا ستتتخذ إجراءات ردعية في حقّ كل مسؤول متقاعس، في عملية تجهيز المنشآت الصحية المنجزة، قصد استلامها ووضعها حيّز خدمة”، يضيف البيان.

وزير الصحة يحذر من التخلي عن المناوبة الطبية وغلق الصيدليات في فترة العيد

وفي 29 أفريل 2022، أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بضمان المناوبة الطبية على مستوى كافة المستشفيات والصيدلايات خلال فترة عيد الفطر.

ووجه الوزير خلال اجتماعه الخميس بمدراء الصحة للولايات جملة من التوجيهات، أهمها ضرورة ضمان المناوبة الطبية على مستوى كامل المؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة خلال الفترة الممتدة من عشية الخميس إلى غاية الأربعاء 4 ماي 2022 وهي الفترة التي تتزامن مع نهاية الأسبوع وكذا الاحتفال بعيدي العمال والفطر المبارك.

كما شدد بن بوزيد حسب بيان للوزارة على ضرورة تهيئة الظروف المثلى لاستمرارية وضمان العلاج للمرضى وتوفير كافة المنتجات الصيدلانية والطبية اللازمة وبالإضافة إلى ضمان خدمات النظافة والصيانة خلال الفترة ذاتها.