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الجزائر
الطرفان تباحثا إنشاء مركز دولي مرجعي للتلقيح بتمنراست:

وزير الصحة يُستقبل من طرف مدير منظمة الصحة العالمية

الشروق أونلاين
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وزير الصحة يُستقبل من طرف مدير منظمة الصحة العالمية
وزارة الصحة
وزير الصحة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 25 ماي 2024.

استُقبل اليوم، السبت 25 ماي، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، من طرف المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، تيدروس ادهانوم غبير يسوس، بمقر المنظمة بجنيف.

حسبما أفادت به الوزارة في بيان، اللقاء سمح للطرفين بتناول “علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للصحة خاصة في مجال الوقاية، كما تباحثا عن ضرورة دعم فكرة الجزائر بإنشاء مركز دولي مرجعي للتلقيح بولاية تمنراست مع دراسة إمكانية انتهاج سبل جديدة للتلقيح وكذا إمكانية إنشاء شبكة إفريقية للتكوين في مجال التلقيح حيث سيتم خلال الأيام القادمة إرسال ملف كامل للمنظمة بجنيف لدراسة الطرق الكفيلة بتجسيد مقترح الجزائر.”

وفي نهاية اللقاء، يضيف البيان “أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالمجهودات المبذولة من قبل الجزائر في سبيل الرقي بمنظومتها الصحية خاصة خلال السنوات الأخيرة، معربا عن رغبته في زيارة الجزائر في الأسابيع القادمة.”

للإشارة الوزير سايحي متواجد بجنيف للمشاركة في أشغال الجمعية العالمية للصحة في دورتها الـ77، والتي يزمع عقدها من 27 ماي إلى 1 جوان 2024 والتي تتزامن مع الدورة الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي التي ستنعقد على هامش جمعية الصحة العالمية غدا، الأحد 26 ماي 2024.

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