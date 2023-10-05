وزير الصناعة: استيراد 70 ألف سيارة “فيات” إلى الجزائر قبل نهاية السنة (فيديو)

خروج أول سيارة من مصنع "فيات وهران" في ديسمبر

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس، أن مجموع سيارات “فيات” المستوردة إلى الجزائر، سيبلغ 70 ألف مركبة قبل نهاية السنة الجارية.

وقال عون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن علامة “فيات” استوردت إلى الجزائر نحو 35 ألف سيارة إلى غاية الآن.

كما توقّع الوزير خروج أولى سيارات العلامة الإيطالية المصنّعة في الجزائر، من مصنع وهران مع حلول شهر ديسمبر المقبل.

بالمقابل، عاتب الوزير عون بعض المتعاملين المرّخص لهم باستيراد المركبات، على تأخرهم عن الشروع في العملية.

وجاء في حديث الوزير عون :”علامة جاك (الصينية) ستستورد من الآن إلى غاية نهاية السنة نحو 10 آلاف سيارة”.

قبل أن يردف قائلا:”ولكن بعض الذين كانوا يطالبون بالترخيص لهم للاستيراد، توقفوا عندما حصلوا على الاعتماد. فالسؤال يبقى مطروحا (عن سبب ذلك)”.

وإلى جانب علامتي “فيات” و”جاك”، حصلت علامة “أوبل” أيضا على ترخيص لاستيراد السيارات إلى الجزائر، بالموازاة مع انطلاقها في مشروع لتركيب سياراتها داخل البلاد.