وزير الصناعة: الإنتاج الصيدلاني سيتجاوز 80 من المائة في 2024

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن توقع هيأته الوزارية بتجاوز الإنتاج الصيدلاني في الجزائر مستوى 80 %، خلال السنة الجارية 2024، ليصل إلى حدود 04 مليار دولار.

وفي تصريح صحفي أدلى به الوزير عون، قال “إن الإنتاج المحلي للقطاع الصيدلاني الذي يضم حوالي 300 وحدة عمومية و خاصة، قد حقق 3,56 مليار دولار في سنة 2023 و 3,14 مليار دولار في سنة 2022”.

وفي ظل الارتفاع المحسوس في قيمة الإنتاج الصيدلاني المحلي، الذي “بلغ حاليا أكثر من 3400 من جزيئات الادوية من بين 4500 جزيئا متوفرا في السوق الوطنية”، أكد الوزير على “تراجع أرقام الاستيراد، حيث بلغت في سنة 2022 حوالي 1,422 مليار دولار ليتراجع في سنة 2023 الى 1,293 مليار دولار و في سنة 2024 سينخفض إلى 01 مليار دولار”.