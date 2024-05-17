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اقتصاد
خلال الـ 11 اشهر الاولى لسنة 2023.

وزير الصناعة: التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الاوربي بلغ 5ر46 مليار دولار

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة: التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الاوربي بلغ 5ر46 مليار دولار

قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، إن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوربي خلال الـ 11 شهرا الاولى من سنة 2023، قد بلغ 46,5 مليار دولار أمريكي.

وفي كلمة له، خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي بالجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قال الوزير عون “ان جزائر اليوم، تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي”، مذكرا بأن اتفاقية الشراكة بين الجانبين جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر لعدة سنوات.

ودعا، الوزير عون، إلى ضرورة توسيع الاستثمارات الاوربية في الجزائر لتشمل قطاعات أخرى، وليس الاقتصار على النفط والغاز، مؤكدا بأن ذلك يعتبر بالنسبة للجزائر هدفا ينبغي تحقيقه للحد من التفاوت الذي يميز المبادلات التجارية بين الطرفين.

وعليه عبر الوزير عن قناعته بأن “البداية الجديدة لن تتحقق إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين”، مبرزا “تشجيعهم على تكثيف الاتصالات واللقاءات لإقامة علاقات مبنية على مبدأ رابح-رابح”.

وذكر الوزير المكانة الجغرافية الاستراتيجية التي تتربع عليها الجزائر، إضافة إلى توفرها على بنى تحتية مشجعة، ما يجعلها قاعدة استراتيجية أمام الشركات الاجنبية لولوج القارة الافريقية، وكل هذا يقول الوزير، يعد “حافزا إضافيا لإطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات”.

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