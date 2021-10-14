وزير الصناعة: الجزائر ترغب في تكثيف علاقاتها الإقتصادية مع بريطانيا

عبر وزير الصناعة أحمد زغدار، الخميس، عن رغبة الجزائر في تكثيف وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة.

وجاء هذا في لقاء جمع الوزير زغدار مع سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون آن واردل، حيث بحث معها سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة فقد أبدى زغدار، في هذا الإطار، “رغبة الجزائر في تكثيف وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة لاسيما في قطاعات الصناعة، الفلاحة والمناجم”.

كما أعطى لمحة على الإطار القانوني الجديد المؤطر للاستثمارات والتحفيزات والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين، مشيرا إلى الفروع التي يمكن أن تشكل فرص واعدة للشراكة الثنائية رابح-رابح على غرار الصناعات التحويلية، الكيميائية، الطبية والمنجمية.

من جانبها، أبدت السفيرة البريطانية إرادة بلادها لفتح أفق أخرى للشراكة الثنائية واهتمام المؤسسات البريطانية بالاستثمار في الجزائر، حسب المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن الطرفان اتفقا على عقد لقاءات ثنائية لتحديد الفروع والمشاريع الصناعية التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين مؤسسات البلدين.