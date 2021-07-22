وزير الصناعة الصيدلانية: الجزائر تشهد موجة جديدة من كورونا تستدعي استعمالًا كبيرًا للأكسجين

كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد بأن الجزائر تشهد موجة جديدة من الكوفيد-19، تتميز بالاستعمال الكبير لمادة الأكسجين.

وأكد بن باحمد، انه وبناء على المعطيات الجديدة تم اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في قيام وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصناعة بتجنيد وتسخير المؤسسات بالتنسيق مع خلية الوزارة الأولى للتمكن من نقل الأكسجين إلى جميع الهياكل الاستشفائية.

وكان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها رفع القدرة الإنتاجية لمادة الأكسجين، بحيث تنتج الجزائر تنتج ما يقارب 450 ألف لتر يوميا من الأكسجين السائل، بعدما كان 120 ألف لتر العام الماضي حيث وصل إنتاجه إلى ثلاثة أضعاف خلال سنة، الأمر الذي يسمح بالتكفل بعشرات الآلاف من المرضى.

بالمقابل فقد تم تنصيب خلية على مستوى الوزارة الأولى بغرض التنسيق والتبادل وحتى مصادرة مجموع وسائل الإنتاج والنقل الخاصة بالأكسجين السائل.

الى ذلك فقد تم استيراد الآلاف من مكثفات الأكسجين منذ بداية العام-يضيف الوزير- ما يسمح بالاستجابة لطلب السوق، وسيتم استيراد مايقارب 6 آلاف مكثف خلال الأسابيع القادمة.