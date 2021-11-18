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الجزائر

وزير الصناعة الصيدلانية: سننتج 900 ألف لتر من الأكسجين يوميا مطلع شهر فيفري  

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة الصيدلانية: سننتج 900 ألف لتر من الأكسجين يوميا مطلع شهر فيفري  

أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، أن الجزائر سننتج 900 ألف لتر من الأكسجين يويما مطلع شهر فيفري من السنة المقبلة.

قال بن باحمد على هامش زيارة ميدانية قادته رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار لعدد من المؤسسات الوطنية الناشطة بالجزائر العاصمة، أن ولاية الجزائر منصة هامة للإنتاج والتصنيع وبتكنولوجيات عالية في مجال الصناعة الصيدلانية.

 وأوضح الوزير “قمنا بتفقد 3 مؤسسات صيدلانية أثبتت أن التحديات في وطننا ممكنة التحقق باتحاد وتلاحم الجميع بدءًا بالأقنعة الواقية إلى الأكسجين وصولا للدواء”.

وأكد الوزير أن مؤسسة “Lyn pansements” المختصة في صنع المستلزمات الطبية تنتج  14,4 مليون وحدة من الأقنعة الطبية نوع “KN95” سنويا.

وتوجهت ذات المؤسسة –حسب الوزير- نحو تصدير الضمادات إلى السنيغال وليبيا والمالي بقيمة تقارب  2,5 مليون أورو سنة 2022.

إلى ذلك فان مؤسسة “petro air” المختصة في تكييف الغاز وتعبئته من خلال مشروع قيد التنفيذ لوحدة إنتاج الأكسجين المقرر إفتتاحها شهر جانفي 2022 بطاقة إنتاجية تصل 120 الف لتر يوميا.

 بالمقابل سيتم وضع حيز الخدمة خط إنتاج ثاني لدواء فارينوكس”Varenox”  بمؤسسة “Frater-Razes” بعد الذي تم تدشينه العام الماضي، وهو ما يسمح بتغطية وتلبية حاجيات السوق الوطنية بما فيها الاستشفائية، مشيرا إلى أن افتتاح هذا الخط سيمكننا من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 100 مليون أورو.

وأكد الوزير”وفي ظل تواصل تفشي الجائحة وارتفاع الحاجيات الوطنية وضغط التموين الدولي سوف نعمل سويا لضمان أمن وسيادة صحيين، حيث سنتنج مؤسسة “frater-Razes” ستنتج 50 مليون جرعة من دواء فارينوكس سنويا”.

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