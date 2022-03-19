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الجزائر

وزير الصناعة الصيدلانية: الجزائر وصلت إلى نسبة الإدماج 90 بالمئة في تصنيع بعض المنتجات الدوائية

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة الصيدلانية: الجزائر وصلت إلى نسبة الإدماج 90 بالمئة في تصنيع بعض المنتجات الدوائية
وزير الصناعة الصيدلانية

ذكر وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد صباح السبت، أن الجزائر تمكّنت من تصنيع منتجات صيدلانية بنسبة إدماج تصل إلى 90 بالمئة. بفضل عمليات البحث والتطوير التي تجريها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لدى الافتتاح الرسمي لفعاليات الأيام العلمية حول”الاقتصاد الصيدلاني في الجزائر”. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وقال الوزير بن باحمد في كلمته إنّ مصالحه الوزارية تعمل وفق “معادلة قائمة على الاقتصاد الصيدلاني. مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة الإدماج”. وهو ما مكّن من “تصنيع منتجات من مواد تصل إلى نسبة إدماج بـ 90 بالمئة، بفضل عمليات بحث وتطوير تمّ إنجازها بالجزائر”.

كما أوضح الوزير بأنّ القطاع “يعمل على تحقيق صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة عالية. قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية. خاصّة المتعلّقة بالأدوية المستخدمة في الأمراض المزمنة وكذا العلاجات المبتكرة”.

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