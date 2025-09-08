-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الصناعة الصيدلانية يبحث فرص الشراكة مع سفير تنزانيا

محمد فاسي
  • 58
  • 0
وزير الصناعة الصيدلانية يبحث فرص الشراكة مع سفير تنزانيا
وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من الاستقبال

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، يوم الأحد، سفير جمهورية تنزانيا بالجزائر، إيمان سالوم نجاليكاي، بمقر الوزارة، حيث جرى استعراض فرص تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري بين البلدين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحسب الوزارة الوصية فإن الطرفان أكدا خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من القدرات والإمكانيات التي تمتلكها الجزائر في القطاع الصيدلاني، مع إبراز اهتمام تنزانيا بتطوير شراكات في هذا المجال.

ورافق السفير وفد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF)، الذين أبدوا استعدادهم لإبرام عقود شراكة مع متعاملين جزائريين لتزويد السوق التنزاني بالأدوية الجزائرية ضمن اتفاقيات تجارية مرتقبة.

مقالات ذات صلة
قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية

قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية

رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية

رزيق يبحث مع نظرائه الأفارقة تعزيز المبادلات البينية

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

صفقة بنصف مليار دولار لتصدير المعدات الكهربائية الجزائرية إلى غرب إفريقيا

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

مباحثات لتعزيز حضور المؤسسات الناشئة الجزائرية في الأسواق العالمية

مباحثات لتعزيز حضور المؤسسات الناشئة الجزائرية في الأسواق العالمية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد