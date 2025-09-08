وزير الصناعة الصيدلانية يبحث فرص الشراكة مع سفير تنزانيا

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، يوم الأحد، سفير جمهورية تنزانيا بالجزائر، إيمان سالوم نجاليكاي، بمقر الوزارة، حيث جرى استعراض فرص تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري بين البلدين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحسب الوزارة الوصية فإن الطرفان أكدا خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من القدرات والإمكانيات التي تمتلكها الجزائر في القطاع الصيدلاني، مع إبراز اهتمام تنزانيا بتطوير شراكات في هذا المجال.

ورافق السفير وفد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF)، الذين أبدوا استعدادهم لإبرام عقود شراكة مع متعاملين جزائريين لتزويد السوق التنزاني بالأدوية الجزائرية ضمن اتفاقيات تجارية مرتقبة.