وزير الصناعة الصيدلانية يجتمع بإطارات صيدال لهذا السبب!

عقد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، الثلاثاء، اجتماع عمل وتنسيق مع إطارات المؤسسة العمومية مجمع صيدال مع حضور إطارات الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة “عملا بالتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الرامية إلى العمل على بعث ودفع مؤسسة صيدال لدور ريادي حقيقي في السوق الوطنية والإفريقية، عقد اليوم السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اجتماع عمل وتنسيق مع إطارات المؤسسة العمومية مجمع صيدال مع حضور إطارات الوزارة.”

كما شمل جدول أعمال اللقاء الوقوف على آخر تطورات مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 ومدى تقدم المشاريع الأساسية والإستراتيجية للمجمع، لاسيما تلك المتعلقة بمشاريع الشراكة والتي لها صلة بإنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية مثل الأنسولين وعلاجات السرطان.

وتم التطرق خلال الاجتماع للدور الذي تلعبه مؤسسة صيدال في مجابهة الجائحة من خلال إنتاج وتوفير الأدوية التي توصف في البروتوكول العلاجي حيث، في هذا السياق أعطى السيد الوزير تعليمة واضحة بضرورة أن تصبح صيدال منظما أساسيا يضمن تلبية حاجيات السوق الوطني.

وشكل الاجتماع فرصة للمشاركين من أجل تسليط الضوء على حصيلة المجمع خلال السداسي الأول من السنة وهنا أسدى السيد الوزير توجيهات للسهر على تجسيد البرامج المسطرة وإعطاء فعالية أكبر خلال الثلاثي الأخير ولتطاعات ورؤى واضحة لسنة 2022.

كما كان الاجتماع فرصة سانحة لتأكيد مواصلة دعم الوزارة لصيدال من خلال المرافقة المنتظمة لتنمية وتطوير المجمع بصفته أداة للسيادة الصحية في الجزائر، وفاعلا اقتصاديا ورائد في السوق الصيدلاني الوطني.