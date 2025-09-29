وزير الصناعة الصيدلانية يعلن تسهيلات جديدة للمتعاملين

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الثنين، عن اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية، شملت تمديد آجال الاعتماد المسبق للمؤسسات الجديدة من سنة إلى سنتين، وإلغاء شرط الخبرة المهنية للصيدلي التقني عند إنشاء المؤسسة.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى ولاية الطارف، التي استهلها بمعاينة مخابر “INPHA-MIDIS”، حيث استمع إلى عرض حول نشاط المؤسسة وتفقد أجنحتها المتخصصة في إنتاج الأدوية.

ويُنتج المخبر أكثر من 130 دواءً يغطي مجالات علاجية عدة تشمل أمراض القلب، السكري، الطب النفسي وطب الأعصاب، وطب العيون وأمراض الجهاز التنفسي.

كما وقف الوزير على خط إنتاج أجهزة الاستنشاق بالمسحوق الجاف (DPI)، التي تُصنع لأول مرة في الجزائر بطريقة إنتاج كاملة، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بالابتكار وتوفير علاجات متطورة لأمراض الجهاز التنفسي.

ويضم المخبر مختبراً للجودة يشرف عليه 50 خبيراً متخصصاً، ما مكّنه من الحصول على عدة شهادات جودة دولية.

وفي المحطة الثانية، عاين الوزير مصنع “BIOCARE” للاطلاع على الأضرار التي خلفها الحريق الأخير بأحد فروعه، حيث استمع إلى عرض تقني يوضح حجم الخسائر.

كما أشرف على توقيع ثلاثة عقود مناولة مع مؤسسات خاصة متخصصة في صناعة المواد الصيدلانية، بهدف ضمان استمرارية سلسلة إنتاج الأدوية والحفاظ على انتظام تموين السوق الوطني.