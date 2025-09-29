-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الصناعة الصيدلانية يعلن تسهيلات جديدة للمتعاملين

محمد فاسي
  • 108
  • 0
وزير الصناعة الصيدلانية يعلن تسهيلات جديدة للمتعاملين
وزارة الصناعة الصيدلانية
جانب من زيارة الوزير

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الثنين، عن اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية، شملت تمديد آجال الاعتماد المسبق للمؤسسات الجديدة من سنة إلى سنتين، وإلغاء شرط الخبرة المهنية للصيدلي التقني عند إنشاء المؤسسة.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى ولاية الطارف، التي استهلها بمعاينة مخابر “INPHA-MIDIS”، حيث استمع إلى عرض حول نشاط المؤسسة وتفقد أجنحتها المتخصصة في إنتاج الأدوية.

ويُنتج المخبر أكثر من 130 دواءً يغطي مجالات علاجية عدة تشمل أمراض القلب، السكري، الطب النفسي وطب الأعصاب، وطب العيون وأمراض الجهاز التنفسي.

كما وقف الوزير على خط إنتاج أجهزة الاستنشاق بالمسحوق الجاف (DPI)، التي تُصنع لأول مرة في الجزائر بطريقة إنتاج كاملة، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بالابتكار وتوفير علاجات متطورة لأمراض الجهاز التنفسي.

ويضم المخبر مختبراً للجودة يشرف عليه 50 خبيراً متخصصاً، ما مكّنه من الحصول على عدة شهادات جودة دولية.

وفي المحطة الثانية، عاين الوزير مصنع “BIOCARE” للاطلاع على الأضرار التي خلفها الحريق الأخير بأحد فروعه، حيث استمع إلى عرض تقني يوضح حجم الخسائر.

كما أشرف على توقيع ثلاثة عقود مناولة مع مؤسسات خاصة متخصصة في صناعة المواد الصيدلانية، بهدف ضمان استمرارية سلسلة إنتاج الأدوية والحفاظ على انتظام تموين السوق الوطني.

مقالات ذات صلة
“أوبك+” تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط

“أوبك+” تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط

الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب

الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب

فتح الاستفادة من المنحة المدرسية لموظفي هذا القطاع

فتح الاستفادة من المنحة المدرسية لموظفي هذا القطاع

“لوجيترانس” تستثمر 12 مليار دينار لتوسيع أسطول النقل الوطني

“لوجيترانس” تستثمر 12 مليار دينار لتوسيع أسطول النقل الوطني

وزير الصناعة: الصناعات الميكانيكية رافد أساسي للاقتصاد الوطني

وزير الصناعة: الصناعات الميكانيكية رافد أساسي للاقتصاد الوطني

تعاون جزائري–صيني لدفع مشاريع استكشاف وتطوير المحروقات

تعاون جزائري–صيني لدفع مشاريع استكشاف وتطوير المحروقات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد