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الجزائر

وزير الصناعة في “زيارة مفاجئة” إلى مصنع “المحروسة” لإنتاج الزيت

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة في “زيارة مفاجئة” إلى مصنع “المحروسة” لإنتاج الزيت
ح.م
مصنع المحروسة لإنتاج الزيت

أجرى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الأحد، زيارة غير مبرمجة لمصنع “المحروسة” لإنتاج زيت المائدة، للوقوف على مستوى المخزون وكمية الإنتاج.

زيارة الوزير العون، حسب ما ذكره بيان للوزارة، جاءت في “إطار السهر الدائم على وفرة وتموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية واسعة الاستهلاك”.

وقد عاين الوزير خلال زيارته مختلف وحدات مصنع إنتاج زيت المائدة، ووقف على مستوى المخزون من منتجات وسلع نهائية ومواد أولية خاصة بعملية الإنتاج.

كما عاين الوزير “ورشات ووحدات إنتاج المؤسسة التي تتطلب عمليات صيانة ورسكلة. حيث طلب تقديم برنامج لإعادة تأهيلها وتطويرها وتقديمها للمصالح المختصة بالوزارة لدراستها”.

وشدّد عون في هذا الشأن على “ضرورة الإسراع في عملية تحديث الورشات والممرّ المركزي نهاية شهر جويلية الجاري كأقصى تقدير”.

وأسدى الوزير كذلك “تعليمات بضرورة التكفل العاجل بانشغالات العمال المهنية والاجتماعية. داعيا إياهم إلى توحيد جهودهم للنهوض بالمصنع والرفع من مستوى الإنتاج”.

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