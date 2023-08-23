وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني يعاين مشاريع في بومرداس

شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية.

وأفادت الوزارة أن برنامج الزيارة يشمل معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية ، الى جانب الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي العمومي ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.