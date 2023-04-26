وزير الصناعة يأمر بإعادة بعث المشاريع المتوقفة

وجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، جملة من التوجيهات لرؤساء المجمعات الصناعية العمومية، على رأسها تسريع بعث المشاريع المتوقفة.

وجاءت تعليمات عون خلال لقاء جمعه مساء الثلاثاء، برؤساء المجمعات الصناعية تحت الوصاية بغية تقييم وضعية القطاع الصناعي العمومي.

وفي مستهل اللقاء، عبّر الوزير عن نظرته لأداء هذه المجمعات وعلى الدور الذي يجب أن تلعبه للنهوض بالقطاع الصّناعي ،كما حدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط هذه المجمعات بالإدارة المركزية.

وفي هذا الصدد، أسدى عون جملة من التوجيهات التي تتعلق بضرورة مضاعفة المجهودات لاسيما فيما تعلق بتحسين الحوكمة ونمط التسيير من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات.

كما شدد الوزير على تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المسطر له، واحترام أجندة وتعهدات مسيري هذه المجمعات.

وخلال هذا الاجتماع، قام مسؤولو هذه المجمعات كل في اختصاصه باستعراض الوضعية الحالية من حيث إمكانيات الإنتاج وحصص التسويق، وخطط التطوير لتمكينهم من المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.

وفي ختام اللقاء، أسدى الوزير جملة من التعليمات، تخص ضرورة تفعيل دور ومكانة مجالس الإدارة في تسيير هذه المجمعات، ومراقبتها لمدى تقييم الأداء ونمط التسيير. يضيف البيان.