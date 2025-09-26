وزير الصناعة يأمر بإعادة تنظيم المجمعات العمومية

وفق مقاربة عصرية تعتمد على الرقمنة وتحسين جودة المنتجات

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، على ضرورة إعادة تنظيم المجمعات الصناعية العمومية وفق مقاربة عصرية تعتمد على الرقمنة في التسيير وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للعمال، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بشير، الأربعاء، مع الشركة القابضة “أقروديف” المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية، والذي جرى بحضور المدير العام بالنيابة للشركة القابضة والرؤساء المدراء العامين للفروع التابعة لها، إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة، يضيف نفس المصدر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي باشرها الوزير مع المجمعات الصناعية العمومية، لبحث المشاريع والاستثمارات ومناقشة العراقيل التي تعترض سير نشاطها، وكذا سبل رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها.

وبالمناسبة، تلقى الوزير عرضا مفصلا حول أنشطة الشركة القابضة “أقروديف” التي تضم 16 فرعا و حول مختلف مشاريعها وحجم إنتاجها، إضافة إلى العراقيل والمشاكل المطروحة، ليتم بعدها بحث الحلول العملية الكفيلة برفع الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة.

وعقب العرض، أسدى بشير جملة من التعليمات الهامة تشمل إعادة بعث الأملاك الصناعية المسترجعة، حسب البيان الذي أوضح أنه تم إلى حد الآن إعادة بعث معظم الأملاك والمنشآت الصناعية الموكلة للشركة القابضة.

وفي هذا السياق، طلب الوزير إعادة “تنظيم المجمعات الصناعية العمومية وفق مقاربة عصرية تعتمد بشكل وثيق على الرقمنة في التسيير، تحسين جودة المنتجات، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر للعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية”.

كما شدد على الالتزام الصارم بالصفقات المبرمة، خاصة تلك التي تم توقيعها خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي احتضتنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، و إعداد خارطة طريق واضحة مع الالتزام بتنفيذها واحترام الآجال المحددة لكل مشروع، معتبرا أن هذه الصفقات ستدعم الاقتصاد الوطني، عبر رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.

علاوة على ذلك، أكد بشير حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات ومرافقة الوزارة للشركة القابضة “أقروديف” في رفع العراقيل وتحقيق الأهداف المسطرة، بما يضمن تطوير الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

من جهة أخرى، تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى ملف المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية لضمان استمرارية التزويد وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا سبل تحسين آليات التسويق وتطوير صورة المنتجات الجزائرية في السوق المحلية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الشركة القابضة “أقروديف” تعتبر من بين “أهم المؤسسات العمومية في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة الوثيقة بالأمن الغذائي، ما يجعلها ركيزة أساسية في المساهمة في رفع الناتج المحلي الخام، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.