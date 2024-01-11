وزير الصناعة يؤكد على نجاح الشراكة الجزائرية-القطرية في مجال الصلب

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، نجاح الشراكة الجزائرية-القطرية في مجال الصلب.

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، نجاح الشراكة الجزائرية-القطرية في مجال الصلب، مبرزا ما حققته الشركة الجزائرية القطرية للصلب من نتائج إيجابية في تلبية الطلب الوطني من الحديد والذهاب للتصدير.

حسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فخلال زيارة العمل التي قادت الوزير إلى بلارة بجيجل، اليوم الخميس 11 جانفي، قال الوزير خلال الزيارة أن الجزائر انتقلت من بلد مستورد للحديد إلى بلد مصدر له. كما نقل الوزير “تشكرات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للقائمين على المركب نظير المجهودات المبذولة في تطوير صناعة الحديد بالجزائر”.

كما ألح علي عون على القائمين على المركب للإسراع في تجسيد المرحلة الثانية من عملية توسعة المصنع ليتماشى والنظرة المستقبلية للسلطات العمومية في ميدان الحديد والصلب، خاصة بعد دخول منجم غارا جبيلات بولاية تندوف حيز الاستغلال.

وتتطلب المرحلة الثانية من توسعة المركب استثمارا إجماليا يقدر بـ2,08 مليار دولار ما سيمكن من إنتاج أزيد من 2,25 مليون طن لبلوغ قدرة إنتاج كلية للمركب تتجاوز 4 مليون طن في المرحلتين مع تحقيق رقم أعمال إضافي يقدر بنحو 1,75 مليار دولار واستحداث 1500 منصب عمل.