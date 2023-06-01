وزير الصناعة يبحث انضمام الجزائر إلى الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات

بحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، سبل انضمام الجزائر كعضو في الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات ” AAAM /AHK”.

واستقبل الوزير وفدا من الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات بمقر الوزارة. الذين قدموا عرضاً حول نشاط وأهداف الجمعية. التي تضم ممثلي الشركات الكبرى لمصانع السيارات في العالم.

بالإضافة إلى أنها تضم مصانع المناولة لقطع الغيار في قارة إفريقيا. حيث تهتم بالمرافقة لتوطين المصنعين على غرار المناولين منهم في قارة إفريقيا لتعزيز قطاع صناعة السيارات.

وركز الاجتماع حول انضمام الجزار لهذه الجمعية، نظرا للمقومات التي تحوزها والتي تجعلها سوقا واعدا في إفريقيا، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

واستعرض الوزير مع ذات الوفد خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات. وذلك بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الافريقية.

وأضاف البيان أن الوزير عون رحب بهذا المسعى الذي يعطي دفعة للنهوض بشعبة صناعة السيارات، ومنه النهوض بالاقتصاد الوطني، كما أكد أنه سيقدم كل الدعم اللازم لإنجاحه.