وزير الصناعة يبحث مع سفير كينيا توسيع الصادرات الجزائرية نحو أسواق شرق إفريقيا

بحث وزير الصناعة، يحيى بشير، مع سفير كينيا لدى الجزائر، كالوما تيموثي مشارو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، مع التركيز على فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الصناعية الجزائرية للولوج إلى السوق الكينية باعتبارها بوابة واعدة نحو أسواق شرق إفريقيا.

وجاء اللقاء، الذي احتضنه مقر وزارة الصناعة أمس الإثنين، بحضور عدد من إطارات القطاع، في إطار بحث فرص تطوير الشراكة الثنائية، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص توسيع حضور المنتجات الصناعية الجزائرية في الأسواق الإفريقية.

كما تطرقت المحادثات إلى سبل ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وكينيا، وتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بما يسهم في توسيع الصادرات الصناعية الجزائرية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية، انسجامًا مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأكد وزير الصناعة، بالمناسبة، أن فتح أسواق إفريقية جديدة أمام المنتجات الصناعية الجزائرية، لا سيما السوق الكينية، يندرج ضمن الديناميكية الهادفة إلى رفع تنافسية المنتوج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والقارية، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.