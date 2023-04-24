وزير الصناعة يتحادث مع نغزة حول صناعة السيارات

تباحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الإثنين، بمقر الوزارة، مع رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، حول عدة ملفات أبرزها صناعة السيارات.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق وزير الصناعة رفقة سعيدة نغزة، إلى مجالات التعاون والتنسيق بين القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في صناعة السيارات إلى جانب النسيج والجلود.

وعرضت نغزة تفاصيل معرض المنتجات الجزائرية الدائم في قطر، الذي يعد فرصة لتسويق المنتجات الجزائرية. حيث دعت إلى مشاركة مختلف المصنعين من مؤسسات عمومية وخاصة في هذا المعرض.

كما طمأن الوزير علي عون بأن دائرته الوزارية ستعمل بالتكفل الدائم بانشغالات الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين. فيما يخدم ترقية الصناعة والاقتصاد الوطني، حسب البيان.