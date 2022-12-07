وزير الصناعة يتحدث عن أسعار السيارات المستوردة والمصنعة بالجزائر

ستكون أسعار السيارات سواء المستوردة منها أو المصنعة محليا في متناول أصحاب الدخل المتوسط، حسب ما صرح به وزير الصناعة، أحمد زغدار

وفي حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، قال زغدار إن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها “موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة مثل ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع” فضلا عن “عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار”.

وتوقع الوزير أن تشهد أسعار السيارات تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد الذي سينتج عنه وفرة في العرض لا سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.

وفي هذا الصدد، أضاف زغدار قائلا “نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم”.

وعن سؤال حول ما إذا كانت السيارات التي ستصنع محليا ستستفيد من القروض البنكية، ذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتالي فإن المركبات المنتجة محليا “مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها”.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن استيراد سيارات ديزل أقل من ثلاث سنوات ما يزال مرخصا للخواص.

وحول سيارات فيات التي سيتم تصنيعها بالجزائر وبالضبط بولاية وهران، كشف زغدار عن تصنيع 4 أنواع من العلامة الإيطالية.