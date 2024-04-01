وزير الصناعة يتحدث عن دور المناولة في إنتاج السيارات

كشف وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية، علي عون، عن وجود مئات المؤسسات الجزائرية المتخصصة في مجال المناولة، ترغب في نيل مشاريع مع شركات صناعة السيارات في الجزائر.

وفي تصريح نشرته الإذاعة الوطنية، أكد عون على وجود 20 متعاملا إقتصاديا، بإمكانهم توفير منتجات مصنعة لقطاع السيارات، مفيدا بوجود متعاملين آخرين تمكنوا من إمضاء عقود خدمات-تزويد مع مصنعي السيارات بعد فترة مرافقة وتأهيل.

وتحدّث الوزير عون، عن الأهمية الكبير لمجال المناولة في صناعة السيارات، ودورها الكبير في خلق آلاف مناصب الشغل وتقليل فاتورة استيراد قطع الغيار، وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية بأن قطاعه الوزاري، قرر إنتهاج إستراتيجية مرافقة تهدف أساسا الى وضع قاعدة للمناولة، من شأنها أن تكون وسيلة هامة لتطوير الشعب الصناعية و تعزيز إدماج القدرات الوطنية من خلال تثمين المدخلات المحلية بدل المستوردة و الرفع من القدرة على التصدير.

وذكّر الوزير، بالإجراءات التحفيزية التي وضعتها الوزارة لتشجيع نشاط المناولة، من خلال منح المصنعين فرصة إستفادة من النظام التفاضلي وإعفائهم من الجمركة وضريبة القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من المناولين في إطار نشاطاتهم، إلى جانب إطلاق أربع منح للمناولة والشراكة، يقع على عاتقها مرافقة مؤسسات المناولة و إقامة علاقات بين الآمرين والمتلقين.