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الجزائر

وزير الصناعة يتفقد مجمع “جيتاكس” ويسدي تعليمات للمسؤولين

عادل.ف
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وزير الصناعة يتفقد مجمع “جيتاكس” ويسدي تعليمات للمسؤولين

 طالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، مسؤولي مجمع “جيتاكس” إلى ضرورة الاسراع في وضع استراتيجية ترويجية لمنتجاته، قصد توسيع دائرة مبيعاته في السوق الوطني.

وفي تصريح صحفي، خلال الخرجة الميدانية الذي أجراها الوزير، إلى المجمع، صبيحة الاثنين، قال الوزير عون “إن الأسعار التي يعتمدها المصنع تنافس منتجات الشركات الأخرى”، معترفا بأن ترويج المنتج وطنيا ضعيف، حيث قال “لكنه ناقص ترويج، ولذا من الضروري ان يكون هناك قسم قوي للترويج”.

وأضاف عون، قائلا “المادة الأولية التي يعتمدها المصنع في انتاج الملابس ذات جودة”، مطالبا في الوقت ذاته، “القائمين على المصنع بتحسين بعض المنتجات”.

وشدّد الوزير علي عون، خلال تفقده لوحدات المصنع الانتاجية، على ضرورة الاسراع في توفير الأمن للمصنع والعمال، عبر تنصيب كامرات مراقبة دائمة.

وفي حديث جانبي مع العمال، وعد الوزير عون، برفع الأجرة الشهرية للعمال، مشترطا في الوقت ذاته بضرورة رفع الانتاج .

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