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اقتصاد

وزير الصناعة يتفقد وحدة صناعة الأنابيب “Alpha Pipe” بوهران (صور)

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يتفقد وحدة صناعة الأنابيب “Alpha Pipe” بوهران (صور)
وحدة صناعة الأنابيب الملحمة حلزونيا بوهران

تفقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، وحدة صناعة الأنابيب الملحمة حلزونيا التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لصناعة الأنابيب “Alpha Pipe”. 

وتتوفر هذه المؤسسة التي تعتبر  فرع للمجمع العمومي “إيميتال” على “وحدتين متخصصتين الأولى في تصنيع الأنابيب الملحمة والثانية في التغليف الداخلي والخارجي للأنابيب”.

وذلك “بمادتي Epoxy وPolypylene، حيث يختص هذا المصنع في إنتاج أنابيب موجهة لمشاريع الري، نقل وتحويل المياه وربط السدود بطاقة إجمالية تقدر بـ 360.000طن / سنويًا”، حسب بيان الوزارة.

وأسدى الوزير عون جملة من التعليمات إلى مسؤولي كل من مجمع “إيميتال” ومؤسسة “ألفابايب”:

  • تسطير مخطط عمل لإعادة بعث النشاط الإنتاجي مع إعطاء الأولوية للوحدات التي لا تتطلب تكاليف كبيرة لإعادة تأهيلها وتوجيه مواردها المالية لتأهيل باقي وحدات المصنع.
  • الإسراع من عملية إعادة بعث وحدة التغليف للسماح بدخولها حيز الإستغلال في شهر جانفي المقبل، لخلق الثروة ومناصب الشغل.
  • الإسراع في وضع إجراءات الإسترجاع لمخزون المادة الأولية المتواجدة على مستوى الميناء.
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