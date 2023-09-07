وزير الصناعة يتفقد وحدة صناعة الأنابيب “Alpha Pipe” بوهران (صور)

تفقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، وحدة صناعة الأنابيب الملحمة حلزونيا التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لصناعة الأنابيب “Alpha Pipe”.

وتتوفر هذه المؤسسة التي تعتبر فرع للمجمع العمومي “إيميتال” على “وحدتين متخصصتين الأولى في تصنيع الأنابيب الملحمة والثانية في التغليف الداخلي والخارجي للأنابيب”.

وذلك “بمادتي Epoxy وPolypylene، حيث يختص هذا المصنع في إنتاج أنابيب موجهة لمشاريع الري، نقل وتحويل المياه وربط السدود بطاقة إجمالية تقدر بـ 360.000طن / سنويًا”، حسب بيان الوزارة.

وأسدى الوزير عون جملة من التعليمات إلى مسؤولي كل من مجمع “إيميتال” ومؤسسة “ألفابايب”: