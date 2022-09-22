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الجزائر

وزير الصناعة يجتمع مع 40 متعاملا اقتصاديا في مجال الصلب والتعدين

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يجتمع مع 40 متعاملا اقتصاديا في مجال الصلب والتعدين
ح.م
جانب من الاجتماع

أشرف وزير الصناعة أحمد زغدا يوم الخميس، على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعات الصلب والتعدين بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد نظّم هذا اللقاء في إطار سياسة تطوير وتنمية شعبة صناعات الصلب والتعدين في الجزائر.

“ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 40 متعاملا اقتصاديا من القطاعين العمومي والخاص، إلى تطوير هذه الشعبة، لرفع نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام”.

وقد أبرز الوزير زغدار في كلمته أمام الحضور “المقوّمات التي تملكها الجزائر، من ثروات طبيعية، وهياكل صناعية، لتكون من البلدان الرائدة في صناعات الحديد والتعدين”.

كما أكد زغدار “دور هذه الشعبة ذات القيمة المضافة الهامة، في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي الخام، من خلال تجهيز المصانع في كل الشعب الصناعية”.

ودعا الوزير بالمناسبة، إلى تنظيم شعبة الصلب والتعدين، في مجموعة مهنية تفاعلية (Cluster)، تتضمن مجموعات جزئية مترابطة ومتكاملة لكل فرع من فروع هذه الصناعات، على غرار الألمنيوم، الفولاذ والصلب، والنحاس”.

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