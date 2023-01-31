وزير الصناعة يحذر منتجي أجهزة التدفئة بسبب تزايد ضحايا الغاز

اعتبر وزير الصناعة أحمد زغدار أن تزايد ضحايا الغاز راجع لعدم توفر أجهزة التدفئة على منبهات أو كونها مقلدة، داعيا المصنعين إلى توفير شروط الأمان.

وشدد زغدار خلال اشرافه، الإثنين، على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للتهوية، الكهرباء، التكييف والتدفئة “سيفاك”، على ضرورة تحسين الجودة وتوفر شروط الآمان في أجهزة التهوية والكهرباء والتكييف والتدفئة.

وأكد الوزير أن “ما نعيشه في هذه الأيام من حوادث اختناق كثيرة أودت بأرواح الكثير من المواطنين بسبب انبعاثات الغازات يعود لعدم توفر هذه الأجهزة على منبهات أو إلى استعمال منتجات مقلدة ومزورة، مما يفرض منح اهتمام خاص لمعايير الجودة وشروط الأمان”.

وعليه، دعا زغدار المنتجين المحليين إلى مضاعفة جهودهم واحترام شروط الجودة والأمان، كما يجب على المستهلك استعمال منتوجات ذات جودة.

وفي نفس السياق، طلب زغدار من منتسبي هذه الشعب الاحتذاء بالصناعة الكهربائية التي نجحت في تشكيل تكتل مهني (كلوستر) يعمل على ترقية المنتوجات المصنعة محليا وفق سياسة صناعية تهدف لاستغلال كل الطاقات الانتاجية المتاحة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتعويض التدريجي للواردات.

وأكد أن الكهرباء والتهوية والتكييف والتدفئة هي “شعب يعول عليها كثيرا” بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في مجال المناولة، ناهيك عن وجود نسيج عام من الشركات الناشطة فيها والتي تسعى وزارة الصناعة لتعزيزها من خلال استقطاب الإستثمار الأجنبي.