وزير الصناعة يحل بعنابة في زيارة عمل وتفقد

حلّ وزير الصناعة، يحيى بشير، صباح اليوم الخميس، بولاية عنابة في زيارة عمل وتفقد، حيث كان في استقباله بمطار رابح بيطاط الدولي والي الولاية عبد الكريم لعموري، إلى جانب السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

ووفقا لبيان وزارة الصناعة فإن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة واقع عدد من المنشآت الصناعية الاستراتيجية بالولاية، والوقوف ميدانيا على سير نشاطها وآفاق تطويرها.

ومن المرتقب أن يعاين وزير الصناعة عددا من الوحدات والمنشآت الصناعية، في إطار تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني، ودعم الاستثمار الصناعي، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.