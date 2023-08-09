وزير الصناعة يدعو إلى تصنيع محلي لأدوية أخرى مضادة للسكري

خلال زيارة العمل والتفقد بولاية تيزي وزو..

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الأربعاء، بتيزي وزو، إلى التصنيع المحلي لأدوية أخرى مضادة للسكري عن طريق الفم.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة أنّ الوزير عون شدد في توجيهاته لمسؤلي “نوفونرديسك”، على “التصنيع المحلي لأدوية أخرى مضادة للسكري. خاصة التي تشهد حاليا توترًا في الوفرة على مستوى سوق الدواء”.

وذكر عون بضرورة “احترام برامج الإنتاج التي تم ايداعها على مستوى المصالح المختصة للوزارة. و هذا ضمانًا للوفرة المستمرة للأدوية المضادة للسكري و تجنبا لأي اضطراب في التوزيع في السوق الوطنية”.

وجاء هذا على هامش زيارته لوحدة إنتاج “الداف ALDAPH “ التابعة لنوفونرديسك “NOVO NORDISK” لإنتاج الأشكال الجافة لمضادات داء السكري عن طريق الفم، بولاية تيزي وزو.

للإشارة أنّ وحدة إنتاج “الداف” هي “المصنع الوحيد لشركة “Novo Nordisk” في العالم (خارج الدنمارك) لإنتاج أشكال جافة من الأدوية المضادة لمرض السكر عن طريق الفم. وهي حاصلة على شهادة ISO منذ عام 2008″.

وتنتج وحدة الإنتاج صنفًا واحدًا من مضادات داء السكري عن طريق الفم Novoformine (INN Metformine 500 و 850 و 1000 مغ ) بطاقة إنتاجية تمكنها من تغطية كل احتياجات السوق الوطنية لهذا الدواء، حسب المصدر ذاته.

ناهيك عن التفتح نحو “التصدير نظرًا لطاقته الإنتاجية الواسعة التي تبلغ حوالي 1 مليار قرص / سنة مع إمكانية رفع هذه القدرة عند الطلب، يضيف البيان.