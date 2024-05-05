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اقتصاد

وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الأحد، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وسفير قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة.

حيث استعرض الطرفان، حسب ما ذكره بيان للوزارة، علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصناعة، مشيدين بتجارب المشاريع الناجحة التي تجسدت في القطاع.

وناقش الجانبان أيضا، فرص التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الغذائية منها. إضافة إلى الذهاب لصناعات أخرى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالمناسبة، عن ارتياحه الكبير للعلاقات الجزائرية القطرية. فيما دعا الوزير عون إلى التنسيق بين إطارات الوزارة ورجال الأعمال القطريين، لتجسيد مشاريع أخرى.

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