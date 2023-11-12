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اقتصاد

وزير الصناعة يدعو “فيات” الجزائر لمراجعة أسعارها

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يدعو “فيات” الجزائر لمراجعة أسعارها
أرشيف
سيارة "فيات"

في إطار متابعة أشغال مصنع سيارات “فيات” بالجزائر، استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الأحد، الرئيس المدير العام لشركة “فيات الجزائر”  حكيم بوطهرة.

وشدّد الوزير خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، على احترام الآجال المتفق عليها لانطلاق عملية التصنيع في الجزائر.

بدوره، أكد المدير العام للشركة أن نسبة الأشغال بمصنع “فيات” في وهران، قد فاقت نسبتها 95 بالمائة. على أن يكون الانطلاق الفعلي قبل نهاية شهر ديسمبر.

كما أكد الوزير عون ضرورة مراجعة الأسعار، في ظل التنافس الكبير الذي باتت تفرضه العديد من العلامات. إلى جانب خلق المزيد من مصانع السيارات في الجزائر، يضيف البيان.

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