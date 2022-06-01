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اقتصاد

وزير الصناعة يدعو مستثمري النمسا للقدوم إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يدعو مستثمري النمسا للقدوم إلى الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأربعاء ، سفيرة النمسا لدى الجزائر، كريستين موزر. للحديث حول واقع التعاون الصناعي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الجانبان في هذا اللقاء، إلى “واقع التعاون الصناعي بين الجزائر والنمسا. وآفاق تطويره، على ضوء قانون الاستثمار الجديد”.

وقد أشار الوزير زغدار بالمناسبة، إلى “الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها القانون الجديد، لاسيما فيما يتعلق بالشباك الوحيد، الامتيازات الجبائية والجمركية، العقار الصناعي، ورقمنة مسار الاستثمار”.

كما شجّع الوزير “المؤسسات النمساوية على القدوم للاستثمار في الجزائر، للاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون الجديد”.

ودعا زغدار في هذا السياق، إلى تنظيم منتدى أعمال للمستثمرين النمساويين، لشرح فحوى المنظومة القانونية الجديدة، والفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر.

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