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الجزائر
خلال استقباله رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

وزير الصناعة يرافع لمضامين قانون الاستثمار واستيراد المصانع المستعملة

إيمان كيموش
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وزير الصناعة يرافع لمضامين قانون الاستثمار واستيراد المصانع المستعملة

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الأربعاء، بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، وخلال هذا اللقاء، تطرق زغدار  ورئيس هذه المنظمة لأرباب العمل التي تضم مؤسسات عمومية وخاصة تنشط في مختلف الفروع الصناعية، إلى مناخ الأعمال في الجزائر لاسيما فيما يتعلق بأثر مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صودق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة.

وتناول الوزير، حسب بيان الوزارة، أهم توجهات مشروع القانون فيما يتعلق بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنشاء آلية لحماية المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، وإنشاء منصة رقمية تتعلق بإجراءات الاستثمار لمحاربة البيروقراطية وتقليص آجل دراسة ملفات الاستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي، واعتبر زغدار بأن النص الجديد من شأنه إعطاء حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد استثماراتهم، وأعرب مولى، بالمناسبة، عن ارتياحه لمضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد.

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