وزير الصناعة يزور ألمانيا

يشارك وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، غدا الأربعاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في المنتدى السنوي للرابطة الفيدرالية للشركات المتوسطة، والمقام في مدينة برلين الألمانية.

وحسب بيان الوزارة المعنية، فان هذا المنتدى الذي يحمل شعار “يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة”، سيتناول بحث مواضيع ذات صلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة والتحول الطاقوي والعمالة والتنقل والاتصال.

كما ستعرف هذه النسخة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في عالم الصناعة والاقتصاد من ألمانيا ومن خارجها وسيحضره كل من رئيس وزراء ماليزيا ورئيسة وزراء مملكة تايلاند وعدة وزراء من بينهم ست (06) وزراء من الحكومة الألمانية.

وتعتبر مشاركة الجزائر في هذه الطبعة، مهمة جدا، خاصة أن إستراتيجية الرئيس تبون، بإنعاش الاقتصاد الوطني، ترتكز بشكل كبيرا على الرقمنة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لقدرتها على رفع الإنتاج وتقليص دائرة البطالة في البلاد.

للاشارة فإن الجهة المنظمة ممثلة في الجمعية الفيدرالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (BVMW) وهي أكبر تجمع للشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، والتي يبلغ عدد أعضائها حوالي 55000 عضوا وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة الحجم وضمان وجودها.