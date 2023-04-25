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وزير الصناعة يستقبل وفدا من كونفدرالية أرباب العمل

ياسر كعبش
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وزير الصناعة يستقبل وفدا من كونفدرالية أرباب العمل
ح.م
جانب من اللقاء

التقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الثلاثاء، وفداً من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، برئاسة مصطفوي فاطمة الزهرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للصحة لدى الكونفدرالية.

وتمحور اللقاء حول تأسيس أجندة عمل متواصلة، الذي يدخل في إطار متابعة ودعم التنسيق بين الهيئتين، قصد استمرارية التشاور من خلال رد وطرح الآراء حول النصوص التنظيمية.

لاسيما فيما يتعلق بتصنيف وتمييز بين مختلف أصناف المستلزمات الطبية والمسؤولية الصيدلانية الخاصة بالمدراء التقنيين لكل صنف، حسب بيان الوزارة.

وسمح اللقاء بدراسة مختلف الصعوبات التي تقف أمام المتعاملين وكذا المبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية لإزالة هذه العراقيل، خاصة فيما يتعلق بإجراءات المصادقة على المستلزمات والمعدات الطبية.

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