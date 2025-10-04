وزير الصناعة يستنفر مصالحه لإحياء شعبة النسيج والجلود

عقد لقاء عمل مع مسؤولي الشركة القابضة "جيتكس"

أكد وزير الصناعة، يحي بشير، على الأهمية البالغة لمواصلة الجهود المبذولة بغية إحياء شعبة النسيج والجلود، باعتبارها قطاعا قادرا على خلق قيمة مضافة عالية، وتوفير مناصب شغل دائمة، فضلا عن المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية بمنتج محلي تنافسي.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقده، السبت بالجزائر العاصمة، مع مسؤولي الشركة القابضة “جيتكس” المتخصصة في الصناعات النسيجية والجلدية، للإطلاع على وضعية الشركة وفروعها واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة بعث هذه الشعبة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض الوضعية الحالية للشركة وفروعها، وبحث سبل رفع العراقيل قصد بعث فعلي لهذه الشعبة الاستراتيجية، التي كانت الجزائر رائدة فيها لعقود مضت.

وبالمناسبة، دعا بشير، إلى ضرورة إرساء مقاربة جديدة تعتمد على تحديث أنماط التسيير، إدماج الرقمنة، وتبني الابتكار في التصميم والإنتاج بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما شدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين جيتكس وباقي المجمعات الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بسلاسل القيمة، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص قصد تحقيق نقلة نوعية في هذه الشعبة.

وختم بالتأكيد على أن الوزارة ستتكفل بمرافقة الشركة القابضة في معالجة العراقيل التنظيمية والهيكلية والمالية، مع الحرص على عقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحقق في مشاريع إعادة بعث الصناعة النسيجية والجلدية.