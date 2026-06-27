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اقتصاد

وزير الصناعة يشارك في ندوة حول بناء اقتصاد خالق للقيمة

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يشارك في ندوة حول بناء اقتصاد خالق للقيمة
وزارة الصناعة
جانب من أشغال الندوة

شارك وزير الصناعة، يحيى بشير، السبت، في أشغال الندوة الوطنية المنظمة على هامش الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، والتي خُصصت لمناقشة سبل بناء اقتصاد وطني خالق للقيمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري.

وجاءت مشاركة وزير الصناعة في الندوة، التي احتضنها قصر المعارض، بدعوة من وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.

ونُظمت الندوة تحت شعار “الجزائر: مقومات، إصلاحات وفرص من أجل اقتصاد خالق للقيمة”، حيث شكلت فضاءً لتبادل الرؤى والأفكار حول آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على المقومات والإصلاحات التي من شأنها الإسهام في بناء اقتصاد منتج وخالق للقيمة، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية ويواكب التوجهات الوطنية في مجال الاستثمار والإنتاج.

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