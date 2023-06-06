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وزير الصناعة يشدد على “الرقمنة” لمراقبة سوق الدواء

الشروق أونلاين
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وزير الصناعة يشدد على “الرقمنة” لمراقبة سوق الدواء
وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني من اليوم البرلماني

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الثلاثاء، على أهمية الرقمنة في متابعة مسار الدواء ومراقبة مخزون المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وكذا وضع حد لمشكلة نقص الأدوية.

وقال الوزير في كلمته بمناسبة اليوم البرلماني للتحول الرقمي في قطاع الصحة، أنّ استعمال الرقمنة له تأثير كبير على توافر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. على غرار توريد وتوزيع ومراقبة حالة مخزون المؤسسات الصيدلانية.

وأشار عون إلى أنّ قطاعه وضع نظام معلوماتي صيدلاني. حيث يسمح بالرقمنة والتحليل المتزامنين لمخططات التوريد ذات الصلة باستيراد الأدوية وإنتاجها، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

كما يسمح هذا النظام أيضاً بضمان رؤية واضحة واستشرافية لحالة مخزون المواد الصيدلانية، تفاديا لندرتها. ويِؤدي إلى تتبع مسارها بدايةً من استيرادها وإنتاجها إلى غاية صرفها على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيادلة.

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