وزير الصناعة يشدد على تسريع إنجاز مشاريع الصناعات الحديدية

واصل وزير الصناعة، يحيى بشير، سلسلة لقاءاته مع المجمعات الصناعية العمومية بترؤسه اجتماعاً مع مجمع الصناعات الحديدية (SNS)، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، مدراء الفروع، وإطارات من الوزارة، خصص لمتابعة المشاريع والاستثمارات وتذليل العراقيل التي تعترض النشاط ورفع القدرات الإنتاجية.

وقدم مسؤولو المجمع عرضاً مفصلاً تضمن القدرات الإنتاجية، المشاريع الجارية، العراقيل التي تواجه الفروع والوحدات الإنتاجية، إلى جانب المشاريع العالقة والأسباب التي حالت دون انطلاقها، حيث تم طرح الحلول الممكنة واتخاذ قرارات عملية بشأنها.

وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لشعبة الصناعات الحديدية وما تزخر به من إمكانات واعدة لدعم الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تطوير أساليب التسيير واعتماد مناهج عصرية تتماشى مع التحولات الصناعية إقليمياً ودولياً.

كما شدد على ضرورة البناء على المكتسبات السابقة وضمان استمرارية المسار مع مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، انسجاماً مع التوجيهات العليا للدولة، مجدداً التزامه بمتابعة تنفيذ البرامج ميدانياً ومرافقة المبادرات الجادة التي تسهم في تعزيز حضور الصناعة الوطنية.

وختم الوزير بالتأكيد على حرصه على متابعة تنفيذ التعليمات ومرافقة مجمع الصناعات الحديدية في مختلف مساعيه بما يعزز الاستمرارية، ويُسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعزز مكانة الجزائر في هذا القطاع الحيوي، دعماً لإقلاع اقتصادي فعلي يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.