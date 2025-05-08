-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الصناعة يشيد بأداء مصنع “صافية” ويدعو لتحديث تجهيزاته

محمد فاسي
  • 590
  • 0
وزير الصناعة يشيد بأداء مصنع “صافية” ويدعو لتحديث تجهيزاته
وزارة الصناعة
جانب من الزيارة الفجائية

عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، مساء الأربعاء، وحدات ومرافق مصنع “صافية” لتكرير زيت المائدة التابع لمجمع “أغروديف”، في زيارة مفاجئة تندرج ضمن المتابعة الميدانية لسير المؤسسات الصناعية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، استمع الوزير خلال الزيارة إلى عرض مفصل حول نشاط المصنع والتحديات التي يواجهها، معربًا عن ارتياحه للأداء الإيجابي ورقم الأعمال المحقق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومثمنًا جهود الإطارات والعمال.

وأكد الوزير على ضرورة تحديث التجهيزات بما يتماشى مع المعايير الصناعية المعتمدة، من أجل استرجاع المكانة الحيوية لهذا المصنع في النسيج الصناعي الوطني، داعيًا أيضًا إلى تحسين ظروف العمل لضمان سلامة العمال وتحفيزهم على مضاعفة الجهود.

والتقى الوزير بعدد من العمال واستمع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث عبّروا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي يعرفها المصنع، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزير على مرافقة المؤسسات الصناعية الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.

مقالات ذات صلة
تعبئة 19 ألفا و400 مليار لفائدة 6 مؤسسات خلال 12 شهرا

تعبئة 19 ألفا و400 مليار لفائدة 6 مؤسسات خلال 12 شهرا

دعوة إلى تسريع مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي

دعوة إلى تسريع مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي

“إيني” للصناعات الإلكترونية تعلن إعادة فتح فضائها التجاري الرئيسي

“إيني” للصناعات الإلكترونية تعلن إعادة فتح فضائها التجاري الرئيسي

عمالقة نفط وغاز منتظرون بالجزائر مع إقفال مناقصة المحروقات

عمالقة نفط وغاز منتظرون بالجزائر مع إقفال مناقصة المحروقات

رسميا.. التنازل عن العقارات للمستثمرين يدخل حيز التنفيذ

رسميا.. التنازل عن العقارات للمستثمرين يدخل حيز التنفيذ

محادثات جزائرية ولبنانية لتصنيع محولات الكهربائية في الجزائر

محادثات جزائرية ولبنانية لتصنيع محولات الكهربائية في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد