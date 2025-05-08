وزير الصناعة يشيد بأداء مصنع “صافية” ويدعو لتحديث تجهيزاته

عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، مساء الأربعاء، وحدات ومرافق مصنع “صافية” لتكرير زيت المائدة التابع لمجمع “أغروديف”، في زيارة مفاجئة تندرج ضمن المتابعة الميدانية لسير المؤسسات الصناعية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، استمع الوزير خلال الزيارة إلى عرض مفصل حول نشاط المصنع والتحديات التي يواجهها، معربًا عن ارتياحه للأداء الإيجابي ورقم الأعمال المحقق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومثمنًا جهود الإطارات والعمال.

وأكد الوزير على ضرورة تحديث التجهيزات بما يتماشى مع المعايير الصناعية المعتمدة، من أجل استرجاع المكانة الحيوية لهذا المصنع في النسيج الصناعي الوطني، داعيًا أيضًا إلى تحسين ظروف العمل لضمان سلامة العمال وتحفيزهم على مضاعفة الجهود.

والتقى الوزير بعدد من العمال واستمع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث عبّروا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي يعرفها المصنع، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزير على مرافقة المؤسسات الصناعية الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.